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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 00:18 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.
Bodrum ilçesinin Karabağ Mahallesi kırsalında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Amlevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktıMuğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktıMuğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktıMuğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

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