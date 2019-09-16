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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.

BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.

Bodrum ilçesinin Karabağ Mahallesi kırsalında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Amlevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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