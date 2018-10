Muğla'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Demir

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla eski Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yapan ilk isim CHP Muğla eski Milletvekili Nurettin Demir oldu. CHP Muğla İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Demir, "Ön seçimin bizim olmazsa olmazımız olduğuna inanıyorum. Partimizin belediye başkan adayları ve meclis üyelerinin tüm kayıtlı üyelerin oy kullanma hakkına sahip olduğu bir ön seçim ile belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ön seçim biz CHP'lilerin adaylarımızın ve örgütümüzün emeğine ve düşüncelerine saygı duyduğumuzu gösterecektir. Muğla'da ön seçim ile iki dönem milletvekili seçildim. Ön seçimde hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın kendim çıkmış gibi çalışacağım" dedi.

Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde bir dönem görev yapacağını belirtip, "Ayrıca parti içi demokratik işleyişi güçlendirmek için örgüt işlerine kesinlikle hiçbir aşamada müdahale etmeyeceğim. 'Ben değil, bizin egemen olduğu bir anlayışla' Muğla'yı ortak akılla yönetelim. Birlik içerisinde büyütelim. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsem halka sormadan hiçbir şey yapmayacağım. Halkın önüne sandık koyacağım" diye konuştu.

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ise "Şu an için başkan adaylarımızın nasıl bir yöntemle belirleneceği belli değil. Şahsi görüşüm ön seçimden yana. Bunu her fırsatta ve her ortamda dile getiriyorum. Geçtiğimiz hafta yaptığımız ilçe başkanları toplantısında görüşüm aynıydı. Aday adaylığı başvuru süresi tamamlandıktan sonra düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla her şeyi açıklayacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI