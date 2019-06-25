Muğla'nın LGS başarısı

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla'nın LGS başarısını kutlayarak, "İlimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan LGS sonuçlarına göre 43,7 toplam net ortalaması ile Türkiye birincisi oldu." dedi.

Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 33'üncü sırada yer alan Muğla'nın birinci sıraya yükselme başarısındaki sırrın, ekip çalışması olduğunu söyledi.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, Akademik Başarıyı İzleme ve Değerlendirme Üst Kurulu ile Akademik Danışmanlık Projesi'ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Töre, ilçe, okul, öğrenci bazlı değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Yetenek Haritası ve Gelişim Karnesi Projesi başlatıldığını da anlatan Töre, Marmara Üniversitesi ile yapılan iş birliği ile yetenek ve ilgi haritası çıkartıldığını ifade etti.

Töre, "İlimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan LGS sonuçlarına göre 43,7 toplam net ortalaması ile Türkiye birincisi oldu." diye konuştu.