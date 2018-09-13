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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 23:08 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle sıçrayan alevleri söndürmek için karadan müdahale sürüyor.
Bugün akşam saatlerinde, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiisinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarında, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle güçlük çekildiği bildirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da, çalışmalara destek oluyor.

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangınMuğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın

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