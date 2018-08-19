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Muğla'nın son radyo tamircisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da, çocukken başlayıp, 50 yıldır radyo tamirciliği yapan Mustafa Bektaş (63), gelişen teknolojiye ve zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Muğla'nın son radyo tamircisi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, çocukken başlayıp, 50 yıldır radyo tamirciliği yapan Mustafa Bektaş (63), gelişen teknolojiye ve zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesi veriyor.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin tarihi Arasta Çarşısı'nda, 13 yaşından bu yana radyo tamirciliği yapan Mustafa Bektaş, kendisinin kentte son temsilci olduğunu ve mesleğin son günlerini yaşadığını söyledi. Çocukken mesleğe severek başladığını anlatan Bektaş, "O yıllarda radyo tamirciliği, saatçilik, kuyumculuk güzel mesleklerdi. Şu anda ise anneden ve babadan kalma manevi değeri yüksek olan radyoların tamirini yapıyorum. Ülke hakkında olup biten her şey radyodan takip edilir, tüm bilgiler radyo sayesinde öğrenilirdi. Köylünün de tek eğlencesi radyoydu. Elektrik olmadığı için radyolar pille çalışırdı. Sağlığım yerinde, gözlerim görüyor. Muğla'da mesleğimin son temsilcisi benim. Odalar, dernekler, yerel yönetimler, üniversiteler ile valiliklerin kaybolan mesleklere sahip çıkması gerekiyor" dedi.
Bektaş, hiçbir maddi kaygı gözetmeksizin mesleğini yaşattığını ve sonuna kadar da yaşatacağını belirterek, "Radyo tamirciliğinin manevi bir değeri olduğuna inanıyorum. Bu nedenle yaşadığım sürece radyo tamirciliği mesleğini sürdüreceğim. Aylarca siftah yapmadan dükkanı kapadığım, para kazanamadığım günler oldu. Ancak yılmadım ve dükkanımı her sabah açmaya devam ettim. Bugün de böyle oldu, yarın da böyle olacak" diye konuştu.

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Muğla'nın son radyo tamircisiMuğla'nın son radyo tamircisiMuğla'nın son radyo tamircisiMuğla'nın son radyo tamircisi

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