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  4. Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu

Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Merkezde ve çevre ilçelerde yaşayanlar kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu Yılanlı mevkisine giderek mangal yaptı, kartopu oynadı

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Merkezde ve çevre ilçelerde yaşayanlar bölgeye giderek kar üstünde mangal yaptı, kartopu oynadı. Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açıldı, tuzlama çalışması yapıldı.

Yatağan ilçesinden ailesiyle mangal yapmak için Yılanlı'ya gelen Niyazi Didiko, Muğla'da her mevsimin ayrı güzellikte olduğunu söyledi. Kentin yüksek kesimlere kar yağarken bazılarının sahillerde yürüyüş yaptığını ifade eden Didiko, ailesiyle mutlu bir gün geçirmek için bölgeye geldiğini dile getirdi.

Yücel Mıngır ise Muğla'da kar görmenin ayrı bir duygu olduğunu anlattı. Çocuklarla kar topu oynayarak kar hasretini giderdiklerini belirten Mıngır, herkesi bölgeye davet etti.

Kent merkezinde ise sağanak etkili oldu. Yağış sonrası yolların suyla kaplanması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tarım arazileri de suyla doldu.

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