Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı

Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- ADANA'da girdiği evden 19 muhabbet kuşu çaldığı iddiasıyla yakalanan Hüseyin K. (21), tutuklandı.
Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki üç katlı evin damında meydana geldi. Yaklaşık 50 muhabbet kuşu besleyen Ali İhsan Kısa, beslemek için yanlarına gittiği kuşlarından 19 tanesinin eksik olduğunu fark etti. Kısa'nın ihbarı üzerine Asayiş şube Müdürlüğü hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli Hüseyin K.'nin içinde muhabbet kuşlarının olduğu bir kafesle dolmuşa bindiğini tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin K., kısa sürede yakalandı. İddiaya göre Hüseyin K., ifadesinde çaldığı kuşları 250 TL'ye sattığını söyledi. Zanlı Hüseyin K., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı
Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'
ABD'den İdlib açıklaması: Kimyasal silah hazırlandığına dair kanıt var
Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler
Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum