"Muhabbet Nağmeleri" konseri

İSTANBUL (AA) - Veysel Dalsaldı, Ender Doğan ve Fatih Koca, Cemal Reşit Rey Tasavvuf Müziği Topluluğu ile "Muhabbet Nağmeleri" konserinde sahne aldı.

Miraç Kandili'ne özel gerçekleştirilen konserde, Hz. Muhammed'i, Miraç'ı ve ona olan sevgiyi esas alan ilahilerden, tevşihlerden, naatlardan oluşan bir repertuvar yer aldı.

Gecede "Lemma Beda Yetesenna", "Allah Allah", "Peygamberim", "Ey Aşıkı Dildade", "Nuri Cemalin Hakkın Visali" ve "Ey Gönül Bakma Cihane" gibi yaklaşık 25 eser seslendirildi.

Prof. Dr. İrfan Gündüz'ün başlangıcında konuşma yaptığı etkinliğin sonunda ise Prof. Dr. Mim Kemal Öke dua etti.

