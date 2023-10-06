Muhabir bir soru sordu... Hiç beklemediği bir yanıt aldı! Mikrofon uzatılan vatandaşın anlattıkları yürek yaktı

Sokak röportajında kendisine yöneltilen "Eşiniz için canınızı verir misiniz?" sorusuna bir adamın verdiği yanıt yürek yaktı. Mikrofon uzatılan adam, herkesi duygulandıran konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette verirdim. Ben eşimi Erzincan depreminde kaybettim. Gerçekten verirdim. Niye verirdim? Eşim severdi beni, ben de onu severdim. Ve çok sadık, güvenilir bir eşti. Fedakardı, vefalı bir eşti. Gerçekten çok üzüldüm. Keşke ben de senin yanında olsaydım dedim. 30 senedir de ben daha evlenmedim. Düşünmedim. Sadakatim böyledir benim. Tek bir nikahla bu dünyaya geldim, onun nikahıyla da tertemiz nikahla ben de vefat etmek isterim. Onu çok seviyorum. Hayatım bekle beni ben de geliyorum oraya."





