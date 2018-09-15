Muhabir canlı yayında fena rezil oldu!

Bazen televizyon muhabirlerinin abartılı haber sunduğunu görüyoruz. Bu video da onlardan bir tanesi... Amerika'yı vuran Florence kasırgasının etkileri devam ederken bir muhabir, sözde rüzgardan yürüyemiyor.

Muhabir iki ileri bir geri giderken arkadan geçen ve rahat rahat yürüyen 2 kişi muhabiri rezil ediyor.

