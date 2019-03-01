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"Muhabir" kitabına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Kitap Festivali'nde son 2 güne yaklaşılırken AA'nın en çok ilgi çeken yayını "Muhabir" kitabı oldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Kitap Festivali'nde son 2 güne yaklaşılırken AA'nın en çok ilgi çeken yayını "Muhabir" kitabı oldu.

Yenikapı'da düzenlenen Avrasya Kitap Festivali'nde, AA son yayınlarını özel standıyla kitapseverlerle buluşturuyor.

Üniversitelerin İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin, medya sektörü temsilcilerinin ve habercilikle ilgilenen her yaştaki okuyucunun başucu eseri niteliğindeki "Muhabir-Habercinin Temel Kitabı" AA standında en çok ilgi gören yayın oldu.

Türkiye'nin en önemli tarihi ve turistik alanlarının drone ile çekilen fotoğraflarıyla hazırlanan özel baskı "Gökyüzünden Türkiye" ise tüm okuyuculara hitap etmeye devam ediyor.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilmesine rağmen kitapseverlerden yoğun ilgi gören festival, hafta sonu boyunca yeni ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Muhabir-Habercinin Temel Kitabı AA'nın en çok ilgi çeken yayını "Muhabir" kitabı oldu. Anadolu Ajansı Avrasya Kitap Festivali

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