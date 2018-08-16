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Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

KRT'den Ebru Birçak, Türkiye gündemiyle ilgili olarak halkın görüşlerini alırken, yorum yapan vatandaşın bağırarak konuşması ve yoldan geçen vatandaşların ilginç bakışları dikkat çekti.

KRT'den Ebru Birçak, sokakta halkın nabzını tutarken, bir vatandaşın gündemi yorumladığı konuşması dikkat çekti.

Vatandaşın röportajda bağırarak konuşması dikkat çekerken, Birçak, vatandaşı sonuna kadar dinledi.

Vatandaş videoda, "Türk paranı kullanacaksın. Avrupa’nın Euro’sunu kullanırsan, Cumhurbaşkanımın dediği gibi, altınları, Euro’ları yastık altı yapıp da Avrupa’yı hala zenginleştirmeye kalkarsanız, işte size 15 Temmuz darbesi de yapılır. Amerika’ya sesleniyorum, benim ülkeme darbeye de, cumhurbaşkanıma da hakaret ediyorsan alçaksın ve şerefsizsin. Cumhurbaşkanımın sonuna kadar arkasındayım. Ben onunla çok gurur duyuyorum, dünyanın lideridir, adamın kralıdır" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
tutmayın küçük enişteyi
üstündeki tshirt amerikan malı :DD
Çok Dolmuş Dayım :))
AVRUPAYA PARA TAŞIYAN KURUMSAL YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN
yeni fenomenimiz,hayırlı olsun.
tayyıp erdoganın beynı olmayan bırının beynını yıkamış hali
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