Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

KRT'den Ebru Birçak, sokakta halkın nabzını tutarken, bir vatandaşın gündemi yorumladığı konuşması dikkat çekti.

Vatandaşın röportajda bağırarak konuşması dikkat çekerken, Birçak, vatandaşı sonuna kadar dinledi.

Vatandaş videoda, "Türk paranı kullanacaksın. Avrupa’nın Euro’sunu kullanırsan, Cumhurbaşkanımın dediği gibi, altınları, Euro’ları yastık altı yapıp da Avrupa’yı hala zenginleştirmeye kalkarsanız, işte size 15 Temmuz darbesi de yapılır. Amerika’ya sesleniyorum, benim ülkeme darbeye de, cumhurbaşkanıma da hakaret ediyorsan alçaksın ve şerefsizsin. Cumhurbaşkanımın sonuna kadar arkasındayım. Ben onunla çok gurur duyuyorum, dünyanın lideridir, adamın kralıdır" ifadelerini kullandı.

