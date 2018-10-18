Muhabir neye uğradığını şaşırdı

ABD'de yayın yapan FOX TV'nin geçen cumartesi akşamı yayınlanan canlı spor programında ekran başındakiler ilginç bir olayla karşılaştı. Muhabir Ashley Sears, Beyzbol play-off yarışmasının sonunda yorum yaparken bir hayranı tarafından öpücük yağmuruna tutuldu. Sears hiç bir şey olmamış gibi yayında devam etmeye çalıştı ama şaşkınlığı da ekranlara yansıdı.

