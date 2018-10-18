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Muhabir neye uğradığını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.10.2018 16:32 | Son Güncelleme

FOX TV'nin geçen cumartesi akşamı yayınlanan programında ekran başındakiler ilginç bir olayla karşılaştı.

ABD'de yayın yapan FOX TV'nin geçen cumartesi akşamı yayınlanan canlı spor programında ekran başındakiler ilginç bir olayla karşılaştı. Muhabir Ashley Sears, Beyzbol play-off yarışmasının sonunda yorum yaparken bir hayranı tarafından öpücük yağmuruna tutuldu. Sears hiç bir şey olmamış gibi yayında devam etmeye çalıştı ama şaşkınlığı da ekranlara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Fox TV Ashley Sears

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