Muhabir neye uğradığını şaşırdı

ABD'de yayın yapan FOX TV'nin geçen cumartesi akşamı yayınlanan canlı spor programında ekran başındakiler ilginç bir olayla karşılaştı. Muhabir Ashley Sears, Beyzbol play-off yarışmasının sonunda yorum yaparken bir hayranı tarafından öpücük yağmuruna tutuldu. Sears hiç bir şey olmamış gibi yayında devam etmeye çalıştı ama şaşkınlığı da ekranlara yansıdı.
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