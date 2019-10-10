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Muhabir ve kameramanın canlı yayına hazırlandıkları sırada havan mermisi böyle düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

PKK/PYD'li teröristlerin Kamışlı'dan Nusaybin'e atmak istediği havan mermisi kısa düşerek yine Kamışlının sınıra yakın bir bölgesine isabet etti. O anlar canlı yayın için hazırlık yapan kameralara böyle takıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır güvenliğimizin sağlanması amacıyla terör örgütleri PKK/PYD ve IŞİD’de yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı hız kesmeden devam ediyor. Dün saat 16.00’da başlayan hava harekâtının ardından gece saatlerinde bölgeye giren kara birliklerimizin ilerleyişi de sürüyor. Opetasyonda şuana kadar 109 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütlerine ait bir çok mevzi de yok edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişi karşısında köşeye sıkışan terör örgütü sınır kentlerimizdeki yerleşim yerlerine havan saldırısı düzenliyor. Kamışlı kentinde PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden Nusaybin’e atılmak istenen havan mermisi kısa düştü. O ise anlar sınırdan canlı yayın yapmak için hazırlanan ajansa kameralarına takıldı.

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Barış Pınarı Harekatı muhabir havan topu

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