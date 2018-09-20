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Muhabire canlı yayında dayak!

İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

Kiev'de yayın yapmaya çalışan kadın muhabire canlı yayında yapılan saldırı kameraya yansıdı.

Genç muhabir Darina Bilera, Kiev'de canlı yayında olduğu sırada protestocuların saldırısına uğradı. 31 yaşındaki Timur Tumgoev’in Rusya’ya iade edilmesini protesto etmek için sokağa çıkan insanların olduğu alanda haber sunmaya çalışan muhabir, önce yumurta ile daha sonra ise yumrukla saldırıya uğradı.

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muhabir Kiev dayak

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