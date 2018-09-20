Muhabire canlı yayında dayak!

Genç muhabir Darina Bilera, Kiev'de canlı yayında olduğu sırada protestocuların saldırısına uğradı. 31 yaşındaki Timur Tumgoev’in Rusya’ya iade edilmesini protesto etmek için sokağa çıkan insanların olduğu alanda haber sunmaya çalışan muhabir, önce yumurta ile daha sonra ise yumrukla saldırıya uğradı.



