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Muhabire "tehdit" suçundan soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadesi nedeniyle bir televizyon muhabiri hakkında tehdit suçundan soruşturma başlatıldı

Başkentte, bir televizyon kanalının muhabiri hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadesi nedeniyle tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında dün Akit TV muhabirinin "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor." şeklindeki ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, muhabir hakkında bu ifadesi nedeniyle tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhabir tehdit

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