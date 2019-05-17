Muhabiri arama çalışmalarında suya kapılan askerlerden biri bulundu

Trabzon’un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 kurtarma timi görevlisinden biri bulundu. Askere sağlık görevlerince müdahale edilirken, diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında arama kurtarma timinden 2 jandarma görevlisi sulara kapıldı. Arama çalışmaları sırasında kayıp askerlerden biri bulundu. Kurtarılan askere sağlık görevlerince müdahale edilirken, diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.



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