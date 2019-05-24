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Muhabirimiz Nişancı için AA'ya başsağlığı mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 00:20 | Son Güncelleme

Haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren ve cansız bedenine 14 gün sonra ulaşılan Bayburt muhabirimiz Abdulkadir Nişancı için çok sayıda kişi ve kurum sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı

Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılması sonrası çok sayıda kişi ve kurum başsağlığı mesajı iletti.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta karla mücadele ve yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında uçuruma düşen AA muhabiri Nişancı'nın cansız bedenine 14 gün sonra ulaşıldı.

Düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunan Nişancı'nın cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nişancı'nın ölüm haberinin ardından çok sayıda kişi ve kurum gerek sosyal medya hesaplarından gerekse AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile Genel Müdür Yardımcıları Metin Mutanoğlu ve Mustafa Özkaya'yı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Muhabirimiz Nişancı için AA'ya başsağlığı dileğinde bulunan bazı kişi ve kurumlar şöyle:

"TBMM Başkanvekili CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti İstanbul milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Emine Sare Aydın, Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Muhammet Balta, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Abdülkadir Karaduman, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş ) Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Toç Bir Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, gazeteciler Abdülkadir Selvi ve Nedim Şener, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, AFAD, HAKİŞ Konfederasyonu, Basın İlan Kurumu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Çağdaş Gazeteciler Derneği, İletişim Platformu, Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bayburt Gençlik Merkezleri, Bayburt Spor Kulübü."

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