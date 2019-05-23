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Muhabirimiz Nişancı için taziye paylaşımları

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 23:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedeni bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet, ailesi ve Anadolu Ajansına başsağlığı diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedeni bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet, ailesi ve Anadolu Ajansına başsağlığı diledi.

Akşener, Destici ve Torun, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesaplarından paylaşımda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "13 gündür kayıp olan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın naaşının bulunulduğunu derin bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici ise "Soğanlı Dağı mevkisinde haber takibi yaparken uçuruma yuvarlanan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın naaşına ulaşıldığını üzülerek öğrendim. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, ailesine Anadolu Ajansı çalışanları ve basın camiamıza başsağlığı, sabır diliyorum." açıklaması yaptı.

Seyit Torun da paylaşımında, "Basın emekçisi muhabirimizin günler süren arama çalışmalarının sonunda vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

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abdulkadir nişancı Meral Akşener Mustafa Destici

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