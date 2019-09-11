HABER

Muhabirin kedi ile zor anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yerel bir gazetede çalışan muhabir, habere gittiği motosikletinin motor kısmına giren kedi ile zor anlar yaşadı.

Muhabirin kedi ile zor anları

Şanlıurfa’da yerel bir gazetede çalışan muhabir, habere gittiği motosikletinin motor kısmına giren kedi ile zor anlar yaşadı. Muhabir haber yerine bu kez tamirciye giderek kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.
Şanlıurfa’da Urfanatik Gazetesi Muhabiri Ahmet Durmuş habere gitmek için bindiği motosikletinde bir sürprizle karşılaştı. Seyir halindeyken kedi sesi duyan Durmuş, motosikletini park ederek motor kısmına sıkışan kediyi çıkarmaya çalıştı. Dakikalarca kediyi çıkarmak için ter döken Durmuş, başarısız olunca motosikletini itekleyerek tamirciye götürdü. Tamirci tarafından motosiklet parçalarının sökülmesiyle yavru kedi, koltuğun altına gizlenmiş şekilde bulundu.

“Araçlarınızın çevresinde hayvan sesi duyarsanız kontrol edin”
Muhabir Ahmet Durmuş, diğer sürücülerin de hayvanlar konusunda duyarlı olmasını istedi. Durmuş, “Sabah saatlerinde bir asayiş haberine gidecektim. İş yerinden çıktım, biraz yol aldıktan sonra kedi sesi duydum. Durdum etrafıma baktım bir şey bulamadım. Sonra anladım ki kedi sesi motosikletimin içinden geliyor. Yavru bir kedi sıkışmıştı. Uğraştım bir türlü çıkaramadım. Son olarak motosiklet tamircisine gittim. Sağ olsun para bile almadan yardımcı oldular” ifadelerini kulandı.

Muhabirin kedi ile zor anları

Muhabirin kedi ile zor anları

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Ergene Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyorErgene Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor
Ailesiyle parkta yaşayan bebeğin tedavisi için gerekli ayakkabısı çalındıAilesiyle parkta yaşayan bebeğin tedavisi için gerekli ayakkabısı çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.