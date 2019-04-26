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Muhacir Destek Merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:35 | Son Güncelleme

Başakşehir'de, Kafkas ve Orta Asyalı mültecilere hizmet verecek Muhacir Destek Merkezi hizmete girdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'ye sığınan Kafkas ve Orta Asyalı mültecilere yönelik hizmet verecek Muhacir Destek Merkezi, İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) tarafından Başakşehir'de açıldı.

İMKANDER Başkanı Murat Özer açılışta yaptığı konuşmada, 10 yıldır, Orta Asya, Suriye ve Kafkasya’dan Türkiye'ye sığınan mültecilerin ülkeye uyum sağlayabilmeleri için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, hizmetlerine bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Özer, Muhacir Destek Merkezi’nde, Çeçenistan ve Dağıstan başta olmak üzere Doğu Türkistan ve Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinden savaşlar ve baskılar sebebiyle Türkiye’ye sığınan mülteci çocukların eğitiminin destekleneceğini ve Türkiye’ye uyum sağlayabilmeleri için çalışmalar yürütüleceğini anlattı.

İMKANDER olarak İstanbul Başakşehir'deki mülteci destek merkezinin yanı sıra Gaziantep'te de Suriyeli çocuklara hizmet veren 2 okulları bulunduğunu belirten Özer, amaçlarının çocukların geleceklerini güzelleştirmek olduğunu söyledi.

Etkinliğe yöresel kıyafetleriyle katılan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Programda çocuklar, kendi dillerinde ve Türkçe şarkılar söyledi, şiirler okudu.

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Başakşehir İMKANDER istanbul Muhacir Destek Merkezi

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