HABER

"Muhafazakar Giyim Fuarı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "İstanbul olarak birçok fuara ev sahipliği yapıyoruz ama bu fuarı diğer fuarlar gibi değerlendirmiyoruz. Bu fuarı ortak kültürümüz ve geleceğimiz adına, aynı coğrafyanın, inancın, dünyanın, kültürün insanları olarak geleceğimize aynı duyguları paylaşabilme adına önemli görüyorum"

İSTANBUL (AA) - Lifestyle-Turkey 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Federal Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından düzenlenen fuarın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye'deki tekstil üreticilerinin dünyada iyi durumda olduğunu ve bütün dünyayı giydirdiklerini anlattı.

Uysal, fuarın aynı kültür ve coğrafyadaki insanların tercih edeceği modayı ve tasarımı oluşturma adına katkısı olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

''İstanbul olarak birçok fuara ev sahipliği yapıyoruz ama bu fuarı diğer fuarlar gibi değerlendirmiyoruz. Bu fuarı ortak kültürümüz ve geleceğimiz adına, aynı coğrafyanın, inancın, dünyanın, kültürün insanları olarak geleceğimize aynı duyguları paylaşabilme adına önemli görüyorum. Çeşitli ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Ülkeler olarak değişik konularda ticaret ilişkilerimiz olabilir. Kültürümüzü yansıtacak ortak giyim adına bu fuarın önemli olduğunu düşünüyorum. Hacim olarak küçük olsa bile İstanbul'da yapılan diğer fuarlarla kıyaslandığı zaman düşünce, zihniyet olarak gelecekteki etkisi çok büyük bir fuar olacak.''

Tasarımcılar ve üreticilerle her ülkede devletlerinin desteğiyle ortak bir piyasa oluşturulması gerektiğinin altını çizen Uysal, "O manada hepimize, devletlere, ülkelere, kamu görevlilerine, modacılara, tasarımcılara, alıcılara görev düşüyor. Fuarlar bütün bunları bir araya getiriyor." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Giyim Çalışma Grubu adına Dr. Hamid Ghobandi, fuarda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ''İran ve Türkiye arasında çok ortak noktalar var. 2 millet arasında büyük kökler var. Fikirlerimiz ve düşüncelerimiz aynıdır. Gelecekte ortak çok şeyler yapmak istiyoruz. Giyim ve tasarım üzerinde ortak çalışmalıyız.'' diye konuştu.

Arap Dünya Ekonomi Lobisi Başkanı Dr. Ali El Masri, fuarda gördüklerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, ''Türk ürünlerinin fiyatları, kalitesi oldukça iyi. Bundan memnun kaldık. Türk malları dünyada kabul görüyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan Ticaret Ataşesi Abdul Qayoom Bassam, fuarda olmaktan mutlu olduğunu belirterek katılımcılara bol kazanç diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar 19 Ocak Cumartesi sona erecek.

PARTNEREski eşle nafaka kavgasıEski eşle nafaka kavgası
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldıMehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
“Süresiz nafaka zorunlu değil, sorunu içtihat çözer”“Süresiz nafaka zorunlu değil, sorunu içtihat çözer”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Lifestyle-Turkey 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

Rize'de çay fabrikasında yangın!

Rize'de çay fabrikasında yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.