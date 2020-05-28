Muhafazakar siyasetçi Meclis Başkanı seçildi

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclis Genel Kurulu’nda yapılan 11. dönem 1. yıl Meclis Başkanlığı seçimine muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Kalibaf, Tahran Milletvekili muhafazakar Mustafa Mirselim ve Kazirun Milletvekili Feridun Abbasi aday oldu.

Meclisin bugünkü oturumunda düzenlenen başkanlık seçimini toplamda 267 oyun 230'unu alan Kalibaf kazandı. Mirselim 12 ve Abbasi 17 alırken 8 oy geçersiz sayıldı.

İran'da muhafazakarlar, şubat ayında düzenlenen milletvekili seçimlerini ezici çoğunlukla kazanmıştı. Reformistler, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin adaylıklarını reddetmesi nedeniyle seçimleri protesto etmiş, başkent Tahran'da seçime katılım oranı yüzde 20 seviyelerine düşmüştü.

İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda bir yapılırken, Meclis Başkanlığı seçimleri ise yılda bir gerçekleştiriliyor.

MUHAMMED BAKIR KALİBAF?

1961 Meşhed doğumlu Kalibaf, Tahran Üniversitesi Siyasi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. İran-Irak Savaşı yıllarında Devrim Muhafızları Ordusu'na katılan Kalibaf, Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde siyasi coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Ülkede önemli ihale ve projeleri yürütmek için kurulan Hatemul Enbiya Yapı Karargahı komutanlığına 1994 yılında getirildi.