Muhafazakar Yargıcı Tehdit Eden Silahlı Kişi Tutuklandı

ABD Anayasa Mahkemesi'nin muhafazakar yargıçlarından Brett Kavanaugh'nun Maryland'deki evinin yakınında kendisine tehditler savuran silahlı bir kişi yakalandı. Son haftalarda kürtaj hakkını savunanlar yargıcın evinin önünde protesto gösterileri düzenliyordu.

Mahkeme Sözcüsü Patricia McCabe, gözaltına alınan kişinin Montgomery ilçesindeki polis karakoluna götürüldüğünü bildirdi.

2 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi'nin kürtajı ülke genelinde yasal hale getiren dönüm noktası niteliğindeki yasayı geri çevirmeye niyetli olduğunu gösteren bir karar taslağının basına sızmasının ardından kürtaj hakkı savunucuları Kavanaugh'nun ve diğer iki yargıcın evi ile Anayasa Mahkemesi önünde protesto gösterileri düzenliyor.

Washington Post gazetesi gözaltına alınan kişinin 20'li yaşlarının ortalarında olduğunu ve taslak karara öfke duyduğunu yazdı.

McCabe tarafından yapılan açıklamada ise ''Bugün sabaha karşı 01.50'de Yargıç Kavanaugh'nun evi yakınında bir erkek tutuklandı. Bu kişi silahlıydı ve Yargıç Kavanaugh hakkında tehditler savuruyordu'' ifadeleri kullanıldı.

Eski Başkan Donald Trump tarafından atanan Kavanaugh 2018'den bu yana Anayasa Mahkemesi yargıçlığı görevini yürütüyor.

ABD Adalet Bakanlığı 11 Mayıs'ta, basına sızan taslak karar nedeniyle Anayasa Mahkemesi yargıçlarının güvenliğini arttıracağını belirtmiş ve mahkemenin mevcut polis gücüne takviye yapılacağını kaydetmişti.

Taslak kararın sızmasından bu yana kürtaj hakkı savunucuları başkent Washington ve diğer kentlerde protesto gösterileri düzenliyor.

Bu süreçte Anayasa Mahkemesi'nin çevresi siyah, yüksek bariyerlerle kapatıldı. Pazartesi günü bir gösterici kendini bu bariyerlere zincirledi.

Taslak karar muhafazakar yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alınmış ve 2 Mayıs'ta Politico yayın kuruluşu tarafından kamuoyuna sızdırılmıştı. Taslakta 15 haftalık hamilelikten sonra kürtajı yasaklayan bir Mississippi yasasının desteklenmesi öngörülüyor. Bu da kadınların anayasal kürtaj hakkını tanıyan kararı bozmak anlamına geliyor.

Sızdırılan karar metninin Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması durumunda, ülkede 1973 yılında yürürlüğe giren federal kürtaj hakkı yasası geri çevrilmiş olacak ve bu durum neticesinde, kürtaj hakları ve kısıtlamalarının düzenlenmesi yetkisi neredeyse tamamen eyalet yönetimlerine devredilecek.

