Muhafazakar Yükseliş Partisi seçimlere hazırlanıyor

Ahmet Reyiz Yılmaz’ın lideri olduğu Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) ülke genelinde il ve ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Yargıtay ve YSK listesinde seçime girecek partiler arasında yerini alan Muhafazakar Yükseliş Partisi ilk genel seçimlerde başarılı olmak için teşkilatlarını yeniden yapılandırıyor.

Ahmet Reyiz Yılmaz’ın lideri olduğu MYP ilk genel seçimlere girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ülke genelinde il ve ilçe kongreleri gerçekleştirme şartını yerine getiren MYP, teşkilatlarını da yeniden yapılandırıyor.

Parti programında "Faizsiz bir Türkiye" vadeden Yılmaz, "Yeniden üreten bir Türkiye inşa etmek için bütün dünya da bir çok gelişmiş ülke de olduğu gibi bizde faizsiz bir ülke inşa edip insanlarımızın üretim kabiliyetini yükseltebiliriz. Önümüzde bir engel göremiyorum. Tek engel halkın bunu istemesi ve MYP kadrolarına il ve ilçelerde destek olmasıdır. Bizim adaleti sağlamak birlik içinde güçlü bir ekonomi inşa etme dışında bir vaadimiz yok. Günlük siyasi çekişme ve polemiklerle de işimiz olmaz. Üreten bir Türkiye hedefine sahibiz. Türk halkının da faizsiz, zengin ve müreffeh bir hayatı hak ettiğini düşünüyorum. Fakat halkın da bunu istemesi gerekiyor. Zira demokrasilerde irade nihayetinde halkın iradesidir" ifadelerini kullandı.