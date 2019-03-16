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Muhafazakar Yükseliş Partisi seçimlere hazırlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

Ahmet Reyiz Yılmaz’ın lideri olduğu Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) ülke genelinde il ve ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ahmet Reyiz Yılmaz’ın lideri olduğu Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) ülke genelinde il ve ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Yargıtay ve YSK listesinde seçime girecek partiler arasında yerini alan Muhafazakar Yükseliş Partisi ilk genel seçimlerde başarılı olmak için teşkilatlarını yeniden yapılandırıyor.
Ahmet Reyiz Yılmaz’ın lideri olduğu MYP ilk genel seçimlere girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ülke genelinde il ve ilçe kongreleri gerçekleştirme şartını yerine getiren MYP, teşkilatlarını da yeniden yapılandırıyor.
Parti programında "Faizsiz bir Türkiye" vadeden Yılmaz, "Yeniden üreten bir Türkiye inşa etmek için bütün dünya da bir çok gelişmiş ülke de olduğu gibi bizde faizsiz bir ülke inşa edip insanlarımızın üretim kabiliyetini yükseltebiliriz. Önümüzde bir engel göremiyorum. Tek engel halkın bunu istemesi ve MYP kadrolarına il ve ilçelerde destek olmasıdır. Bizim adaleti sağlamak birlik içinde güçlü bir ekonomi inşa etme dışında bir vaadimiz yok. Günlük siyasi çekişme ve polemiklerle de işimiz olmaz. Üreten bir Türkiye hedefine sahibiz. Türk halkının da faizsiz, zengin ve müreffeh bir hayatı hak ettiğini düşünüyorum. Fakat halkın da bunu istemesi gerekiyor. Zira demokrasilerde irade nihayetinde halkın iradesidir" ifadelerini kullandı.

"Talebi görmeden aktif siyaset yapmam"
Siyasette talebin halktan gelmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Halk isteğini ortaya koymadan siz ne yaparsanız yapın insanlara doğruları gösteremezsiniz. Bu açıdan gerek il gerek ilçe teşkilatlanmasında yeterli talebi görmem halinde aktif olarak yapılacak ilk genel kongrede siyasete dahil olurum. Bunu da ancak Haziran ayında ya da Eylül’de planlanan büyük kongrede görebiliriz. Şimdilik oluşan talep takdire şayan bir şekilde ilerlemektedir. Ama yeterli değildir. 81 ilimiz 950 ilçesi ile eksiksiz kurulmadan bir kurultay yapılamaz. MYP milletin son şansıdır. Ölü değil diri bir şekilde doğmalı ve halk ile buluşmalıdır. Bu nedenle daha çok çalışılmalıdır" şeklinde konuştu.

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