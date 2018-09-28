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Muhafız Alayı darbe davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 19:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, sanıklar ve avukatların beyanlarının tamamlanmasının ardından ara kararlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, firari sanıkların yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine karar verdi.

Mahkeme, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması yönündeki taleplerinin reddine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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