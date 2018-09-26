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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 521 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Davut Ünal, Emre Altın, Ercan Karakuş, Fahrin Turan ve Oğuz Demiray iddianamede yer verilen suçlamalara karşı savunma yaptı.

Suçsuz olduklarını savunan söz konusu sanıklar, yargılama sonunda beraatlerini talep etti.

İddianamede, yer alan sanıklar hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütü üyesi olmak" "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep ediliyor.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Muhafız Alayı

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