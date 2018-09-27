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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Ali A. ile Azim Y'nin SEGBİS ile savunma yaptığı duruşmada, mahkeme başkanı daha sonra gelen bilgi ve belgeleri okudu.

- Savcının mütalaası

Ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, bir önceki ara kararda gereğinin yerine getirilmesi istenilen ve halen yerine getirilmeyen müzekkerelerin sonucunun sorulmasını istedi.

İddia makamı, davaya katılma taleplerinin kabulünü, ayrıca tutuklu sanıkların üzerine atılı suçların katalog suçlardan olması, cezalar ve tutuklama tedbiri arasında ölçülülük bulunması ve dosya kapsamında tüm delillerin henüz toplanmamış olmasını dikkate alınarak, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Salonda bulunan sanıklara da söz verilmesinin adından duruşma yarına ertelendi.

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