Muhafız Alayı darbe girişimi davası

Başlarında bekleyen uzman çavuş Gökhan Gözalıcı'nın "Oyuna getirildik. Kimse ateş etmiyor" diyerek mangayı çöktürdüğünü anlatan N.R.A, Gözalıcı'nın tatbikat olmadığı kanısına vardığı için böyle konuştuğunu düşündüğünü belirtti.

N.R.A, bir süre sonra halkın gelmeye başladığını, bu sırada bulundukları yere doğru mermi geldiğini ifade etti.

Bir süre sonra bordo bereli bir rütbelinin Gökhan Gözalıcı'ya "Neden burada duruyorsun?" diye sorarak kendisini ittirerek uzaklaştırdığını, mangasının da bundan sonra dağıldığını dile getiren N.R.A, beklediği süre içinde bazı helikopterlerden astsubay ve harp okulu öğrencilerinin indiğini ifade etti.

N.R.A, bir süre sonra bordo bereli bir askerin yanına geldiğini ve korktuğunu görmesi üzerine dizlerine dokunduğunu, sabaha kadar buradan çıkacaklarını, bir şey olmayacağını söylediğini ve biraz daha yere çökerek saklanmasını belirttiğini bildirdi.

Bir ara içeri giren ve karargaha çıkan vatandaşlar olduğunu da anlatan N.R.A, "Özel Kuvvetlerden birkaçı ateş etti. Yaralananlar oldu. Biz de 'Ateş etmeyin.' diye bağırdık. Durdular. Vatandaşlar da dışarı çıktı." dedi.

N.R.A, sabah olunca TÜİK tarafındaki kapıyı kırıp dışarı çıkmaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını, vatandaşların demirlerden kendilerine su ve yiyecek verdiğini söyledi.

İlerleyen süreçte gözaltına alındıklarını anlatan N.R.A, FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmedi.