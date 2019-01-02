HABER

Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 19:31 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, SEGBİS vasıtasıyla savunma yapan tutuksuz sanık er N.R.A, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayında görev yaptığını söyledi.

Tatbikat gerekçesiyle Genelkurmay Başkanlığına götürüldüklerini anlatan N.R.A, mangasının, güney nizamiye tarafında, helikopter pisti yakınında beklediğini bildirdi.

N.R.A, bir süre sonra halkın gelmeye başladığını, bu sırada bulundukları yere doğru mermi geldiğini ifade etti.

Başlarında bekleyen uzman çavuş Gökhan Gözalıcı'nın "Oyuna getirildik. Kimse ateş etmiyor" diyerek mangayı çöktürdüğünü anlatan N.R.A, Gözalıcı'nın tatbikat olmadığı kanısına vardığı için böyle konuştuğunu düşündüğünü belirtti.

Bir süre sonra bordo bereli bir rütbelinin Gökhan Gözalıcı'ya "Neden burada duruyorsun?" diye sorarak kendisini ittirerek uzaklaştırdığını, mangasının da bundan sonra dağıldığını dile getiren N.R.A, beklediği süre içinde bazı helikopterlerden astsubay ve harp okulu öğrencilerinin indiğini ifade etti.

N.R.A, bir süre sonra bordo bereli bir askerin yanına geldiğini ve korktuğunu görmesi üzerine dizlerine dokunduğunu, sabaha kadar buradan çıkacaklarını, bir şey olmayacağını söylediğini ve biraz daha yere çökerek saklanmasını belirttiğini bildirdi.

Bir ara içeri giren ve karargaha çıkan vatandaşlar olduğunu da anlatan N.R.A, "Özel Kuvvetlerden birkaçı ateş etti. Yaralananlar oldu. Biz de 'Ateş etmeyin.' diye bağırdık. Durdular. Vatandaşlar da dışarı çıktı." dedi.

N.R.A, sabah olunca TÜİK tarafındaki kapıyı kırıp dışarı çıkmaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını, vatandaşların demirlerden kendilerine su ve yiyecek verdiğini söyledi.

İlerleyen süreçte gözaltına alındıklarını anlatan N.R.A, FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmedi.

- Savunma yapmak yerine önceki ifadesini kabul etti

Tutuksuz sanık eski er S.İ. de daha önce verdiği ifadenin doğru olduğunu, yenisini vermek istemediğini belirtti. Mahkeme başkanının önceki ifadesini okuduğu S.İ, beyanlarını kabul ettiğini söyledi.

15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatan eski er D.K. de "Tatbikat var" denilerek Genelkurmay Başkanlığına götürüldüklerini, sabaha kadar orada kaldıklarını ifade etti.

D.K, helikopterden insanların üzerine ateş açıldığını, sabah olduğunda da alaya geldiklerini ve bir hafta sonra gözaltına alındıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayında vatani görevini yapan tutuksuz sanık er C.Ç. de 'Tatbikat' diye toplandıklarını ancak alay komutanı Muhsin Kutsi Barış tarafından "Genelkurmay Başkanlığı'na IŞİD saldırısı olabilir" denilerek buraya gönderildiklerini anlattı.

C.Ç, Genelkurmaya vatandaşların girmesi üzerine havaya ateş emri geldiğini ancak kendisinin ateş etmediğini savundu. Uzman çavuşların havaya, bir helikopterin de vatandaşlara ateş açtığını belirten C.Ç, darbe girişimi olduğunu sabah öğrendiğini ileri sürdü.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Rizeli işletmeciden müşterilerine sıra dışı hizmetRizeli işletmeciden müşterilerine sıra dışı hizmet
Beykoz'da tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdüBeykoz'da tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Muhafız Alayı davası sanık er Nuh Ramazan Aydın Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul Yedikule'de bina çöktü: 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Çöken binadan acı haber!

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.