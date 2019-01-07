Muhafız Alayı darbe girişimi davası

Genelkurmayda mevzilendirildiklerini ifade eden G.D, burada bekledikleri sürede Özel Kuvvetler'den olduğunu düşündüğü bazı rütbelilerin gelip "Tele dokunan olursa vurun." dediğini kaydetti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde SEGBİS vasıtasıyla savunma yapan tutuksuz sanık G.D, 15 Temmuz'da Muhafız Alayı'nda vatani görevini yaptığını bildirdi. G.D, o gün tatbikat gerekçesiyle silah ve mühimmat aldıklarını, Tekçe meydanında toplandıklarında da alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın "Bu tatbikat değil, gerçek. Genelkurmay Başkanlığına IŞİD saldırısı var. Orayı koruyacağız. Hakkınızı helal edin." şeklinde ifadeler kullandığını, daha sonra Genelkurmaya gönderildiklerini söyledi.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kendi komutanlarının ise rütbesi ne olursa olsun halka ateş edilmesine yönelik emre karşılık kimseye ateş edilmemesini bildirdiklerini aktaran G.D, mevzilendikleri yerde birkaç saat bekledikten sonra oraya gelen vatandaşların kapıyı kırıp içeri girdiğini dile getirdi.

G.D, insanların üzerilerine gelmesi ve başlarındaki komutanın emri dolayısıyla havaya ateş ettiklerini, vatandaşların oradaki başka bir rütbelinin elindeki silahı aldıklarını ifade etti.

Bu sırada çatıdan, yüzlerini göremediği bir ya da iki kişinin halkın üzerine rastgele ateş ettiğini bildiren G.D, bunun üzerine vatandaşların çekildiğini anlattı.

G.D, sonraki süreçte Genelkurmayın arka tarafındaki bir kapıyı kırdıklarını ama çıkamadıklarını, çıkış yapabildiklerinde de alaya gönderildiklerini, 2-3 gün sonra gözaltına alındıklarını bildirdi.

- "Halkı da tatbikata kattılar sandım"

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde askerliğini Muhafız Alayı'nda yapan F.K. de henüz yedi gündür orada olduğunu, ancak 15 Temmuz sabahı aceleyle atışa götürüldüklerini kaydetti.