Muhafız Alayı darbe girişimi davası

U.U, silah ve mühimmat alındıktan sonra tabur komutanı binbaşı Fedakar Akça'nın kendilerini Tekçe meydanına götürdüğünü dile getirerek, alay komutanın bir konuşma yaptığını ve 50 kişilik IŞİD üyesinin Genelkurmaya saldırı yapacağını, kendilerinin de oranın güvenliğini alacaklarını bildirdiğini belirtti.

Nizamiyede görevli olduğunu, 15 Temmuz'da tatbikata katılacaklar listesi nizamiye çavuşuna geldikten ve listede ismini gördükten sonra akşam yemeği için bölüğe çıktığını anlatan U.U, 23.00-01.00 arası olduğu söylenen tatbikatın erkene alındığını ifade etti.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ardından Genelkurmaya götürüldüklerini, burada rütbesini ve adını bilmediği bir komutanın "Tatbikat gerçek. Cıvımayın. Gerçekten saldıracaklar." dediğini ve tel örgülerin çevresine grup grup yerleştirildiklerini bildiren U.U, kendisinin bulunduğu grubun aslanlı kapı yakınına götürüldüklerini ifade etti.

U.U, yakında polislerin olduğunu belirterek, "Polisler çevre güvenliğini alıyor sanıyoruz. Halk da 'en büyük asker bizim asker' diyor. Haberciler geldi. Biz, televizyona çıkacağız sanıyorduk." diye konuştu.

Halk taş atınca geri gittiklerini anlatan U.U, vatandaşların bir anda kapıya yüklendiğini, kırılınca da kalabalığın üstlerine doğru geldiğini söyledi. U.U, "Bizi Gökhan uzman geriye doğru kaçırdı iyice. Halkın arasında kalmadık. Gökhan uzman, 'ateş falan etmeyin, silahlarınızı emniyete alın' dedi." diye konuştu.

U.U, halk dışarı çıktıktan sonra da sabaha kadar beklediklerini, ilerleyen süreçte silahlarını bıraktıklarını, polislerin geldiğini ve sonra da alaya gönderildiklerini dile getirdi.