HABER

Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 19:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla dinlenen, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı'nda vatani görevini yapan sanık Ö.Ö, 15 Temmuz öncesinde tatbikat yapılacağının söylendiğini ancak başka bilgi verilmediğini söyledi.

Ö.Ö, 15 Temmuz akşamı 17.00-18.00 gibi toplandıklarını, o gün tatbikat olacağının bildirildiğini, "Zeki" isimli uzman çavuş tarafından isimlik ve forslarının söktürüldüğünü belirtti.

Bekledikleri sırada söz konusu uzman çavuşun, tatbikatın başladığını ifade ederek, silahlığa gidip silah almalarını söylediğini aktaran Ö.Ö, ardından Tekçe İçtima alanında toplandıklarını dile getirdi.

Ö.Ö, daha sonra Genelkurmaya götürüldüklerini belirterek, "Bir rütbeli Genelkurmaya kim girerse girsin ateş etmemizi söyledi. Tatbikat değil IŞİD saldırısı olduğunu bildirdi." diye konuştu.

Götürüldükleri mevzilerde 1-1,5 saat kadar bekledikten sonra vatandaşların oraya gelmeye başladığını ve bir süre sonra da aslanlı kapının zorlandığını bildiren Ö.Ö, bir binbaşının da polis dahi olsa oraya girenlerin vurulmasını söylediğini kaydetti.

Ö.Ö, tanımadıkları rütbeli personelin içeri girenlere ateş etmeleri için kendilerini sıkıştırdığına işaret ederek, "Nurhak" isimli uzman çavuşun ise insanlara ateş açılmamasını emrettiğini anlattı.

Bu sırada havaya doğru 2-3 el ateş açtıklarını dile getiren Ö.Ö, vatandaşlara doğru ateş etmediğini, içeri giren kişilerden darbe girişimi olduğunu duyduğunu söyledi.

Sonrasında geri çekildiklerini ve karargahın yakınında bir yerde beklediklerini ifade eden Ö.Ö, FETÖ ile iltisaklı olduğuna yönelik suçlamayı kabul etmedi.

Tutuksuz sanık T.G. de 15 Temmuz'da vatani görevini yaptığını belirttiği savunmasında, Muhafız Alayında şoför olduğunu ve 15 Temmuz akşamı tatbikat olacağını öğrendiğini, alarm verildikten sonra "araç başı" yaptığını, kendilerine de silah ve hücum yeleği aldırıldığını söyledi.

Başka araçların da hazırlandığını ve hareket ettikten sonra öndeki aracı takip etmeye başladığını belirten T.G, tatbikatın alayda olacağını düşünürken 2 Nolu nizamiyeden çıkış yaptıklarını, Genelkurmay Başkanlığına gittiklerini, buradayken alayda görevli sivil şoför Engin Kadıoğlu'nun ne olduğunu öğrenmek için yanlarından ayrıldığını ve bir süre sonra gelip "Darbe oluyormuş." dediğini aktardı.

Kadıoğlu'nun bu haberi oraya giriş yaptıktan en fazla yarım saat sonra getirdiğini ileri süren T.G, yakındaki akıllı kart binasına girip sabaha kadar orada beklediklerini söyledi.

T.G, sabah olduktan sonra alaya götürüldüklerini ve sonraki süreçte gözaltı işlemi yapıldığını anlattı.

Sanık T.G, FETÖ ile iltisaklı olduğu yönündeki suçlamayı da kabul etmedi.

Duruşma yarına ertelendi.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Ünlü spikere hakaret eden CHP'li için karar!Ünlü spikere hakaret eden CHP'li için karar!
Mahsur kalan hastanın imdadına 112 ekipleri yetiştiMahsur kalan hastanın imdadına 112 ekipleri yetişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı FETÖ sanık Özkan Özer Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Meclis koridorları karıştı!

Meclis koridorları karıştı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li hakkında karar

Ünlü spikere hakaret eden CHP'li için karar!

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

İstanbul'da lüks alışveriş merkezlerinde yankesicilik yapan 3 hamile kardeş suçüstü yakalandı

3 kardeş 3'ü de hamile! Suçüstü yakalandılar

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.