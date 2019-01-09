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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı'nda vatani görevini yapan tutuksuz sanık K.T, SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı.

Bando tabur komutanının şoförlüğünü yaptığını belirten K.T, 15 Temmuz'da komutanını evine bıraktıktan sonra yat içtiması için koğuşuna gittiğini söyledi.

"Akşam tatbikat olduğunu ve beni de yazdıklarını araç sevkteki arkadaşlar söylemişti." diyen K.T, şoförlerin çağrılması üzerine akşam saatlerinde araç sevke geçtiğini belirtti.

K.T, araçlarla alay içtima alanında beklemelerinin söylenmesi üzerine o tarafa geçtiklerini, burada da hücum yeleği, miğfer ve silah almasının emredildiğini belirterek, emir üzerine söylenenleri alıp kullandığı kapalı araca koyduğunu kaydetti.

Silahta mermi olmadığını dile getiren K.T, araç başında beklerken tatbikat olacağı için "yatma, saklanma" gibi şeyleri konuştuklarını söyledi.

K.T, daha sonra başka bölükten tanımadığı, görebildiği kadarıyla omzunda iki yıldız olan bir rütbelinin araca bindiğini ifade ederek, öndeki aracı takip edip Genelkurmay Başkanlığı'na geçtiklerini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nda araç başında beklerken silah sesleri ve yakındaki otobüsün açık radyosundan darbe girişimi yaşandığına dair şeyler duyduklarını belirten K.T, şoför uzman çavuş Aziz Yılmaz'ın kendilerini önce bir duvar kenarına çöktürdüğünü, sonra da yakında bulunan bir binanın alt katına indirdiğini vurguladı.

K.T, sabaha kadar girdikleri binada beklediklerini, sabahki süreçte de alaya döndüklerini anlattı.

Sanık eski er M.G. de tatbikat olduğu söylenince silah aldıklarını ve o gün ilk kez atış haricinde dolu şarjör dağıtıldığını söyledi.

M.G, Tekçe Meydanı'nda beklerken en arkada olduğu için alay komutanını görmediğini, bir süre sonra da araçlarla Genelkurmay'a götürüldüklerini dile getirerek, burada "Biz sizi tatbikat amaçlı getirdik ama IŞİD saldırıyor" denilerek mevzilere dağıtıldıklarını kaydetti.

Meclis tarafındaki nöbet kulübesi yakınında beklediğini, yarım saat 45 dakika sonra vatandaşların gelmeye başladığını bildiren M.G, karşıda 50-60 kişilik bir vatandaş grubu gördüğünü, kendilerini alkışladıkları için bir şey anlamadığını ileri sürdü.

M.G, bir süre sonra tankların da geldiğini, ortalık karışınca komutanların kendilerini geriye çektiğini ifade ederek, sabah da silahlarını bıraktıktan sonra alaya götürüldüklerini bildirdi.

Sanık eski er V.Ç'nin savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

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