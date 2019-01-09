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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayında vatani görevini yapan tutuksuz sanık S.H, SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı.

S.H, 15 Temmuz'da komutanlar arasında tatbikat olacağına yönelik bir söylenti olduğunu ifade ederek, akşam saatlerinde çağrıldıklarını, silah ve mühimmat aldıklarını anlattı.

İçtima alanında alay komutanının Genelkurmay'a gidileceğini söylediğini ve "Allah yardımcınız olsun." şeklinde bir ifade kullandığını belirten S.H, Genelkurmay'da kendileri için düzeni binbaşı Fedakar Akça'nın sağladığını ileri sürdü.

S.H, uzman çavuşların da kendilerini mevzilere konumlandırdığını dile getirerek, yaklaşık bir saat TSE binası tarafında mevzide beklediklerini, bu sırada bazı rütbelilerin "Yaklaşan olursa uyarın. Kurma kolunu çekip tam dolduruş yapın" gibi emirler verdiğini iddia etti.

"Tellere yaklaşan olursa vurun." şeklindeki emri de tanımadığı bir rütbelinin verdiğini ileri süren S.H, bir süre sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafına götürüldüklerini, burada telleri kırıp içeri girmek isteyen insanların bulunduğunu dile getirdi.

S.H, tankların insanları ezdiğini gördüğünü, ateş açmaları istenmesine rağmen kendisi ve takım arkadaşlarının ateş etmediğini savundu.

Bu olayların öncesinde Oktay isimli uzmanın "Ateş etmeyeceksiniz. Benim emrim dışında kimse bir şey yapmayacak." dediğini de belirten S.H, daha sonra tekrar TSE binası tarafına geçtiklerini aktardı.

S.H, sabah da oraya gelen polislere teslim olduklarını kaydetti.

O dönem askerlik görevini Muhafız Alayı Ulaştırma Bölüğünde yerine getiren sanık A.Ö. de şoför olduğunu ve 15 Temmuz akşamı Genelkurmay'a götürüldüklerini aktardı.

A.Ö, Genelkurmaydayken, darbe girişimi olduğunu belirten şoför uzman çavuş Aziz Yılmaz tarafından bir binaya götürüldüklerini ve sabaha kadar burada beklediklerini, sabah olduktan sonra teslim olup alaya döndüklerini anlattı.

Duruşma, tutuksuz sanık eski erler M.S. ve M.K'nin de savunmasını yapmasının ardından yarına ertelendi.

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