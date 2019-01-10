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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 16:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında yer aldığı 521 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayında vatani görevini yapan tutuksuz sanık T.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Darbe girişimi günü alaya katılalı bir hafta olmuşken akşam tatbikat yapılacağının söylendiğini belirten T.D, o günün sabahı atış yaptırıldığını, akşam da tatbikat için tim tim ayrıldıklarını, silah ve mühimmat dağıtıldıktan sonra Tekçe Meydanı'nda toplandıklarını ifade etti.

Daha sonra Genelkurmay Başkanlığına götürüldüklerini anlatan T.D, burada DEAŞ'ın saldırı yapacağının söylendiğini, ardından da tel örgünün kenarına manga manga sıralandıklarını kaydetti.

T.D, silahlar tam doluyken beklediklerini ancak hiçbir vatandaşa ateş etmediğini, bazı rütbelilerin "Geleni uyarın, sizi dinlemezlerse sıkın." demesine rağmen kesinlikle silah kullanmadıklarını öne sürdü.

Sanık T.D, sabah silahlarını bıraktıktan sonra polis kontrolünde alaya götürüldüklerini söyledi.

Tutuklu sanık Serdar Tanışık ise ankesörlü hatlardan örgüt üyeleriyle görüştüğüne yönelik suçlamaya karşılık yaptığı savunmasında, konuşmaların örgüt üyeleri ile olmadığını belirterek, suçlamayı kabul etmedi.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Muhafız Alayı darbe girişimi davası Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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