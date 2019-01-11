HABER

Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 15:02 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 521 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, mahkeme başkanı gelen bilgi ve belgeleri okudu.

- Savcının mütalaası

Ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, bir önceki ara kararda gereğinin yerine getirilmesi istenilen ve halen yerine getirilmeyen müzekkerelerin sonucu için ilgili yerlerin uyarılmasını talep etti.

İddia makamı, ayrıca tutuklu sanıkların üzerine atılı suçların katalog suçlardan olması ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, cezalar ve tutuklama tedbiri arasında ölçülülük olması dikkate alınarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcının mütalaasının ardından isteyen sanıklara söz hakkı verildi.

Duruşma devam ediyor.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Kadıköy Akademi’de ‘Yerelde Sosyal Politikalar’ konuşulduKadıköy Akademi’de ‘Yerelde Sosyal Politikalar’ konuşuldu
Balıkesir'de yapay gölet taştı, marangozhaneleri su bastıBalıkesir'de yapay gölet taştı, marangozhaneleri su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Muhafız Alayı sincan Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de işçiler greve gitti, belediyenin önü karıştı! Gözaltılar var

Yollar trafiğe kapatıldı, belediyenin önü karıştı!

Avrupa'dan getiriyorlardı! O çetenin Türkiye rotası deşifre edildi

Avrupa'dan getiriyorlardı! Çetenin Türkiye rotası deşifre edildi

Artvin'de nefes kesen anlar

Artvin'de nefes kesen anlar

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.