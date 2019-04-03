Muhafız Alayı darbe girişimi davası

İ.D, TRT yerleşkesine geldiklerinde bir komutanın, herkesin tedbirli bir şekilde otobüsten aşağıya inmesi ve kimsenin emirsiz ateş etmemesi emrini verdiğini belirterek, "Karşılaştığımız özel harekat polisleri darbe yaptığımızı söyledi. Bu sırada polis havaya bir el ateş etti. Daha sonra Sinan ve Recep uzman 'Biz buraya darbe yapmaya gelmedik. Sizin bu yaptığınız terbiyesizlik' dedi. Ondan sonra başka bir komutanımız bizi oradan uzaklaştırdı." diye konuştu.

Binanın bulunduğu alanın sonuna doğru 4-5 kişiyle götürüldüğünü anlatan İ.D, şunları söyledi:

"Polislerle komutanlar konuşmaya devam etti. Bekliyoruz artık ne olacak, bitecek diye. Bir şey de anlamıyoruz. Komutanlarımızdan biri ile bir polis konuşuyordu. İzlediğim kadarıyla söyleyeyim. En son bir yere doğru kaçışmaya başladılar ama nereye kaçtıklarını bilmiyorum. Sonra havaya doğru baktım. Bir helikopter tepemizden böyle döndü. TRT nizamiyesinin ön tarafına birkaç mermi attı. Bir çatışma başladı. Daha sonra sela sesleri, tezahüratlar... Artık baya bunaldık. Asker mi darbe yapıyor, polis mi darbe yapıyor kimse bilmiyor."

İ.D, bu olayların ardından telsizden 'Toplanın' emri geldiğini ve alaya döndüklerini, sonraki günlerde polislerin Muhafız Alayı'ndaki üst rütbelileri ve erleri tutukladığını kaydetti.

İ.D, hakkındaki FETÖ/PYD mensubu olduğuna ilişkin iddiaları kabul etmedi.

- "Helikopter ateş açmaya başlayınca darbe olduğunu anladık"

Tutuksuz sanık İ.A ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda komando birliğinde vatani görevini yaptığını belirterek, 15 Temmuz günü nöbetten geldiğinde bir üsteğmenin akşam tatbikat olacağını duyurduğunu beyan etti.