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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında yer aldığı 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı'nda vatani görevini yapan tutuksuz sanıklardan A.U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla dinlendi.

Vazifesi gereği yemekhanede olduğu için askeri eğitimlere katılmadığını belirten A.U, bir komutanın 15 Temmuz'da tatbikat yapılacağını duyurduğunda görevi gereği kendisinin katılamayacağını söylediğini beyan etti.

Bunun üzerine komutanın, bölük komutanının emri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tatbikata herkesin katılması gerektiğini bildirdiğini anlatan A.U, hastalığı dolayısıyla revire gitme talebinin ise reddedildiğini söyledi.

A.U, tatbikat için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine TRT yerleşkesine götürüldüklerini, buraya geldiklerinde ise bir komutanın silahlara "dolu şarjör tak" emri verdiğini aktardı.

Bölgede, helikopterlerin uçuş yaptığını ve patlama sesleri duyduğunu kaydeden A.U, şu ifadeleri kullandı:

"Nizamiye kapısında bulunan vatandaş ve polisler askeri uyardı. 'Siz tatbikatta değilsiniz, kandırmışlar. Darbe oluyor.' Başımızda bir binbaşı vardı. Bizim arkamızda duruyordu. Askerleri önünde böyle set şeklinde dizdi. 'Korkmayın, elinizde silah var. Size bir şey yapamazlar. Onlar halk değil, binaya saldırmak istiyorlar. Biz, burada görevliyiz.' dedi. Biz korktuk, geri çekiliyorduk. Aracın arkasında saklandım, tekrar beni ön kısma getirdi. 'Elinde silah var korkma geleni silahınla itebilirsin.' dedi. Ben tekrar oradan uzaklaştım arabanın arkasına gittim. Yarbay Ümit Gençer gelip silahının dipçiğiyle bana vurarak o kısma getirmeye çalıştı."

Halka ateş açmadığını savunan A.U, yaşadığı korku dolayısıyla havaya bir el ateş ettiğini öne sürdü.

Sanık A.U, hakkındaki FETÖ/PDY mensubu olduğuna ilişkin iddiaları da kabul etmedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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