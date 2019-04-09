HABER

Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, tutukluluk inceleme için görüşü sorulan iddia makamı, tutuklu sanıkların atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında yer aldığı 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı'nda vatani görevini yapan tutuksuz sanıklardan M.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla dinlendi.

15 Temmuz'da 7 günlük usta asker olduğu için hiçbir rütbelinin ismini bilmediğini belirten M.T, tatbikat bildirisinin askeri eğitimlerde okunduğunu ve kendilerinden tatbikat günü çok hızlı hareket edilmesinin istendiğini söyledi.

M.T, tatbikata gitmeden önce telefon ve saat gibi cihazların toplatıldığını anlatarak, polis ve halkın TRT yerleşkesinde askerlerce darbe girişiminde bulunulduğunu söylediğini aktardı.

Tutuksuz sanık M.T, hakkındaki FETÖ/PDY mensubu olduğuna ilişkin iddiaları da kabul etmedi.

Tutukluluk inceleme için görüşü sorulan iddia makamı ise tutuklu sanıkların atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyan minik Özge, alkışlandıİstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyan minik Özge, alkışlandı
'İki çocuğum oldu ama bana anne diyen olmadı''İki çocuğum oldu ama bana anne diyen olmadı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki darbe girişimi davası FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İstanbul'da oy farkı açıklaması

CHP'den İstanbul'da oy farkı açıklaması

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.