Muhafız Alayı darbe girişimi davası

B.K, saat 17.00 civarı Işık'ı evine bıraktığını ve döndükten sonra koğuşuna geçtiğini ifade ederek, 21.00 gibi tatbikat için alarm verildiğini öğrendiğini bildirdi.

Işık'ı 15 Temmuz'da sabah evinden alıp alaya döndüğünü, geldiğinde tatbikat yapılacağından bahsedildiğini ve listelerin oluşturulduğunu öğrendiğini savunan B.K, kendisine, alay komutanı yardımcısının şoförü olduğu için katılmayacağının söylendiğini anlattı.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Bir süre sonra koğuşun dahili telefonundan arayan komutanın habercisi Ü.V'nin, araç başına geçmesini istediğini dile getiren B.K, araç başı yaptığını söyledi.

Ekrem Işık'ın muhafız komando taburunda kısa süre durduğunu, ardından evine gittiklerini belirten B.K, onu 5 dakika kadar beklediğini dile getirdi.

B.K, alay binasına geçtikten sonra Işık'ın habercisiyle, MP5 silah ve hücum yeleğiyle araca bindiğini ifade ederek, bir süre sonra da eski alay komutanı Tanju Poshor'un bulunduğu aracın da yer aldığı konvoyla 3 nolu nizamiyeden çıktıklarını anlattı.

"Tatbikat bitti" diye düşünürken TRT binasına gittiklerini ifade eden B.K, bulunduğu aracın ise üç ya da dördüncü sırada olduğunu söyledi.

B.K, TRT nizamiyesinden girdikten sonra biraz ileride park ettiğini, daha sonra Işık ile bahçede ilerlediklerini ve 5 özel harekat polisi gördüklerini kaydetti.

Sanık B.K, Tanju Poshor'un konuştuğu polislerin "Emir aldık, çıkın" dediğini ancak Poshor'un da "Buranın güvenliğini sağlamakla ilgili biz de emir aldık. Çıkamayız." karşılığını verdiğini belirtti.