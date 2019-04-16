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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın sabahki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde TRT'de çalışan tutuksuz sanıklar savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklardan O.O.K, darbenin yapıldığı saatlerde 18.00-24.00 arasında nöbetçi olduğunu anlattı.

Darbe esnasında TRT binasına gelen askerlerin "Saldırı var" diyerek cep telefonlarını topladığını belirten O.O.K, "Askerlerin parmağı tetikteydi, 'Söyleyeceklerimizi yapın' diye bize tehditler savurdular." dedi.

Bazı çalışanların darbeciler tarafından kelepçelendiğini ifade eden O.O.K, boşluktan yararlanıp çıkışa doğru giderek o esnada giriş kapısına dayanan halka kapıları açtığını iddia etti.

O.O.K, daha sonra halkın arasına karışarak evine gittiğini anlattı.

Tutuksuz sanıklardan TRT çalışanı G.S. ise darbecilerin zor kullanarak yayın yaptırdığını söyledi.

G.S, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe karşıtı konuşmasını darbecilerden gizli olarak radyo kanalı aracılığıyla yayımladığını iddia etti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde vatani görevini yerine getiren tutuksuz erler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla savunma yaptı.

Sanık M.S, kendilerine "Tatbikat var" denilip araçlara hızla bindirildiklerini ve daha sonra TRT binasına götürüldüklerini fark ettiğini belirtti.

M.S, "TRT binasına gelen polisler bölük komutanımız yüzbaşı Recep Karabayır’a 'Darbe oluyor, geri çıkın burayı size vermeyiz' diyerek havaya ateş etti. O sırada biz mevzi aldık." diye konuştu.

Sanıklardan E.S. ise "TRT'de 'Havaya ateş et' emrini duydum. Daha sonra bu emrin Muhammet Tanju Poshor tarafından verildiğini öğrendim." dedi.

Sanıklar, FETÖ üyeliği suçlamalarını reddederek beraat talebinde bulundu.

Duruşma yarına ertelendi.

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15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Muhafız Alayı darbe girişimi davası

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