Muhafız Alayı darbe girişimi davası

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası

Mesaiden 17.00'den sonra çıkıp yürüme mesafesindeki evine gittiğini dile getiren S.T, akşam tatbikat olacağına yönelik telefon gelince, eşine kısa süre sonra döneceğini söyleyip, tabancasını da alıp birliğe döndüğünü ifade etti.

S.T, 28 Haziran'da izne çıktığını, 15 Temmuz'da izin bitimi mesaiye geldiğini, o gün normal mesai sonunda bölük komutanının Türkiye genelinde bir tatbikat olacağını ve herkesin geleceğini söylediğini bildirdi.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Bu anonsu arkadaşlarına da söylediğini aktaran S.T, TRT'ye gittikten yaklaşık 30 dakika sonra bu durumun meydana geldiğini belirtti.

S.T, durum üzerine astsubay Süleyman Zoral'ın yanına giderek, "Bir şeyler dönüyor" dediğini, bu sırada telsizden "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur, sabah sıkıyönetim ilan edilecek. Gereğini yapın." diye üç kez üst üste anons geçildiğini vurguladı.

Kısa süre sonra halkın toplanmaya başladığını belirten S.T, vatandaşların darbeden bahsettiğini duyduğunu ancak buna anlam veremediğini iddia etti.

Daha sonra TRT'ye götürüldüklerini, indikten sonra binbaşı Anıl Aktaş'ın, bulunduğu mangayı nizamiye bölgesinde görevlendirdiğini anlatan S.T, askerleri taşıyan unimog aracın da nizamiyeyi kapattacak şekilde park ettirildiğini bildirdi. S.T, Aktaş'ın, içeri girmeye kalkan olursa da "vur" emri verdiğini ileri sürdü.

S.T, birlikte silah ve şarjör dağıtıldığını belirterek, otobüse bindirildiklerini, astsubay Süleyman Zoral'ın nereye gideceklerini telefonla sorduğu Recep Karabayır'ın cevabı üzerine MSB Lojmanlarına gittiklerini kaydetti.

S.T, anons üzerine Zoral'ın donup kaldığını, bu yüzden onu silkelediğini savunarak, "Bunlar suç işliyor. Bunlar bizi suça bulaştırdı. Askerleri alalım, buradan gidelim. Emniyette anlatalım." dediğini ve ardından dağıttığı askerleri topladığını söyledi.

Alaydayken topladıkları telefonun bir araç içindeki çuvalda bulunduğunu anlatan S.T, telsizden duyduğu anonstan sonra bu aracın yanına giderek telefonunu bulduğunu ve eşini aradığını bildirdi.

S.T, askerleri ve çevredeki uzmanları da çağırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlar darbe yapıyor. Suç işliyor. Kanudaki yeri idam. En aşağı 70-80 yıl hapis yatırırlar.' dedim, 'Telefonunuzu alın ve eşlerinizi arayın.' dedim. Kurtulmak isteyen varsa benle gelsin. Hiçbir emre uymayacağım. Doğruca emniyete gideceğim. Alaya kaçmayın, alay da tehlikeli. Alaya kaçarsanız bunlar kafanıza sıkar, öldürür.' dedim. Askerlere doğruyu, yanlışı anlatınca bunlar da peşimden geldi."

- Silahını vatandaşlara atmış

Askerlerin silahlarını boşalttırdığını, kendi silahı dahil bazılarını vatandaşlara attıklarını anlatan S.T, daha sonra polislerin yanına giderek "sizdeniz" dediğini öne sürdü. S.T, vatandaşların kendilerini alkışlayıp "En büyük asker bizim asker." diye slogan attığını iddia etti.