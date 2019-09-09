Muhafız Alayı darbe girişimi davası

Cesur, bunun üzerine bir sivil mühendis ve uzman çavuşun bulundukları birime geldiğini, sivil mühendisin bazı yayın paketleri sistemden kaldırıldığı için kendilerini tehdit ettiğini anlattı.

Darbe girişiminde bulunulduğuna dair saat 22.30 civarında televizyon kanallarında yayınlanan bazı haberleri izlediğini aktaran Cesur, daha sonra stüdyo binasına giren askerlerin bağırışlarını duyduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davada müştekilerin dinlenmesine devam edildi.

Darbe bildirisinin okunmasıyla darbe girişiminde bulunulduğunu anladığını vurgulayan Cesur, halkın TRT Yerleşkesine girmesinin ardından sivil mühendis ve askerin ana kumanda merkezini terk ettiğini aktardı.

- "Erdoğan'ın çağrısıyla darbecilerin morali bozuldu"

Müşteki Buğra Demir de şef teknisyeni olarak çalıştığı Devamlılık Stüdyolarına saat 23.00-06.00 arası nöbetçi olarak çalışmak için geldiğini anlattı.

Başında rütbeli bir askerin bulunduğu sivil ve askeri ekibin birime geldiğini, daha sonra bir sivil mühendis ve uzman çavuşun dışındaki kişilerin ayrıldıklarını ifade eden Demir, darbe bildirisinin okunmasıyla kendisi ve çalışma arkadaşlarının moralinin bozulduğunu söyledi.

Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin meydanlara inmesi için çağrı yapması üzerine darbeci sivil mühendisin morali bozulup panikledi. Ben de bundan yararlanarak gidip 7A uydusunu kestim. Aynı zamanda 7A uydusunu indirip, TÜRKSAT'ın da ele geçirilebileceği düşüncesiyle diğer uyduların da gidişini kestim ama zaten havada değillerdi. Kestim, geri döndüm. Yeşil tişörtlü sivil mühendis, 'Sen bunu yaptın, biliyorum askere hesabını vereceksin' dedi."

Duruşmada, TRT Haber personeli Abdullah Koltuk, Ali Yakışıklı ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı Yayın Sorumlusu İsmail Güngör de müşteki olarak dinlendi.

