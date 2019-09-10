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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davada müştekilerin dinlenmesine devam edildi - 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TRT'de spikerlik yapan Murat Kaban: - "Bize IŞİD saldırısı oluyor, sizin için buradayız diyen (eski yarbay) Ümit Gencer daha sonra 'yönetime el koyduk' dedi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davada müştekilerin dinlenmesine devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece, TRT Haber Yayın Yönetmenliğinde muhabir olarak çalışan müşteki Elif Büşra Şimşek, stüdyoyu basan askerlerin "IŞİD'in saldırı yaptığını" söyleyerek yere yatmalarını istediğini, telefonlarının toplanması ve plastik kelepçenin takılması emrinin eski yarbay Ümit Gencer tarafından verildiğini söyledi.

Askerler tarafından rejiye götürüldüklerini ifade eden Şimşek, Ümit Gencer'in, "Ağzını açanı vururum. Kimse direnmesin. Aranıza IŞİD'çi sızmış olabilir o yüzden sizi kelepçeledim." dediğini aktardı.

Gencer'in tören kıyafeti giydiğini ve bildiriyi okuyacağını söylediğini belirten Şimşek, daha sonra (TRT spikeri) Tijen Karaş'ın bildiriyi okumasının kararlaştırıldığını kaydetti.

15 Temmuz'da TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanlığında spikerlik yapan müşteki Murat Kaban da darbe girişiminin yaşandığı gece işe gelirken mali binanın önünde bağırışları duyduğunu, birime gittiği esnada askerleri gördüğünü anlattı.

Askerlerin içeriye girdiğini ve kendisiyle birlikte olan çalışanları tutuklayarak rejiye götürdüklerini dile getiren Kaban, “Bize IŞİD saldırısı oluyor, sizin için buradayız diyen (eski yarbay) Ümit Gencer daha sonra 'yönetime el koyduk' dedi." beyanında bulundu.

Darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş'ın titremeye başlaması ve bayılma tehlikesine karşın kendisine de bildirinin okutulmaya çalışıldığını savunan Kaban, bu sırada oyalamaya çalıştığı mit Gencer'in bundan vazgeçtiğini ifade etti.

Kaban, halkın ve polisin TRT'ye gelmesinden kısa bir süre önce askerlerin ortadan kaybolduğunu sözlerine ekledi.

- "Ümit Gencer rejide elindeki bildiriyi okudu"

Suçun işlendiği gece TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanlığında teknisyen olarak çalışan müşteki Hakan Aksu da birime gelen askerlerin "terör saldırısı var" dediklerini ve "yere yat" emri verdiklerini kaydederek, direnenlerin canını yakacaklarını söylediklerini vurguladı.

Aksu, "Tijen Karaş’ın bildiriyi okumasından önce Ümit Gencer rejide elindeki bildiriyi okudu. Yönetime el konulduğunu ve direnenlerin öldürüleceğini söylüyordu." ifadelerini kullandı.

- "Bir bildirimiz var. Bunu nasıl TRT kanallarında okutabiliriz"

Aynı birimde teknik yönetmen olarak çalışan müşteki Ferhat Arslan ise çardakta çay içtiği sırada silah sesleri duyduğunu, rejiye doğru gittiğinde ise çalışanların yerde yüzü koyun yattığını ve kendisini gören askerlerin bağırarak yere yatmasını istediklerini kaydetti.

Arslan, yarbay Ümit Gencer'in çalışanlar arasında "IŞİD mensupları" olduğunu, emirlere uyulduğu takdirde suçsuz olanların evlerine gideceklerini söylediğine işaret etti.

Gencer'in "Bir bildirimiz var. Bunu nasıl TRT kanallarında okutabiliriz." dediğini belirten Arslan, bildiri okunduğu sırada "Yanlış yapıyorsunuz" demesi üzerine Gencer'in kendisine "Yanlış mı yapıyoruz. Kes sesini seninle tartışacak değilim.” dediğini kaydetti.

Bu tartışma sonrası kelepçelenerek yüzüstü yere yatırıldığına değinen Arslan, polis ve halkın gelmesinin ardından rejiden çıkabildiklerini anlattı.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Muhafız Alayı darbe girişimi davası Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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