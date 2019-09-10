Muhafız Alayı darbe girişimi davası

Gencer'in tören kıyafeti giydiğini ve bildiriyi okuyacağını söylediğini belirten Şimşek, daha sonra (TRT spikeri) Tijen Karaş'ın bildiriyi okumasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Askerler tarafından rejiye götürüldüklerini ifade eden Şimşek, Ümit Gencer'in, "Ağzını açanı vururum. Kimse direnmesin. Aranıza IŞİD'çi sızmış olabilir o yüzden sizi kelepçeledim." dediğini aktardı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece, TRT Haber Yayın Yönetmenliğinde muhabir olarak çalışan müşteki Elif Büşra Şimşek, stüdyoyu basan askerlerin "IŞİD'in saldırı yaptığını" söyleyerek yere yatmalarını istediğini, telefonlarının toplanması ve plastik kelepçenin takılması emrinin eski yarbay Ümit Gencer tarafından verildiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davada müştekilerin dinlenmesine devam edildi.

15 Temmuz'da TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanlığında spikerlik yapan müşteki Murat Kaban da darbe girişiminin yaşandığı gece işe gelirken mali binanın önünde bağırışları duyduğunu, birime gittiği esnada askerleri gördüğünü anlattı.

Askerlerin içeriye girdiğini ve kendisiyle birlikte olan çalışanları tutuklayarak rejiye götürdüklerini dile getiren Kaban, “Bize IŞİD saldırısı oluyor, sizin için buradayız diyen (eski yarbay) Ümit Gencer daha sonra 'yönetime el koyduk' dedi." beyanında bulundu.

Darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş'ın titremeye başlaması ve bayılma tehlikesine karşın kendisine de bildirinin okutulmaya çalışıldığını savunan Kaban, bu sırada oyalamaya çalıştığı mit Gencer'in bundan vazgeçtiğini ifade etti.

Kaban, halkın ve polisin TRT'ye gelmesinden kısa bir süre önce askerlerin ortadan kaybolduğunu sözlerine ekledi.

- "Ümit Gencer rejide elindeki bildiriyi okudu"

Suçun işlendiği gece TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanlığında teknisyen olarak çalışan müşteki Hakan Aksu da birime gelen askerlerin "terör saldırısı var" dediklerini ve "yere yat" emri verdiklerini kaydederek, direnenlerin canını yakacaklarını söylediklerini vurguladı.