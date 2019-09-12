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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davada müştekilerin dinlenmesine devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde müşteki olarak dinlenen Mustafa Doğan, 15 Temmuz'da kameraman olarak TRT'de görev yaptığını söyledi.

Olay günü bildirinin okunduğu stüdyoda görevli olduğunu anlatan Doğan, "Askerler bizim olduğumuz yere geldi. Bizi yere yatırıp yukarı çıkardılar. Sonra bizi tekrar aşağıya indirdiler. Kelepçe taktılar. Yarbay kamu kurumlarına terör saldırısı olduğunu bizi korumaya geldiklerini söyledi." diye konuştu.

Doğan, daha sonra askerlerin yayın yapacak personeli ayırdıklarını stüdyoya indiği sırada da eski yarbay Ümit Gençer'in tören kıyafetini giydiğini gördüğünü aktardı.

Darbe bildirisinin okunduğu yayını kendisinin çektiğini belirten Doğan, "Tijen Hanım okumaya başladığı zaman kulaklığımı taktım ve bekledim. Birkaç kez okudu metni. Bu arada baya sıkıntı çekti yüzü bembeyaz oldu. O zaman meyve suyu verin dediler. Stüdyoda iki asker vardı. Belli bir süre sonra askerler yavaş yavaş azalmaya başladı. Ben hep stüdyodaydım." ifadelerini kullandı.

İlerleyen saatlerde vatandaşların ve bakan Süleyman Soylu'nun stüdyoya girdiğini anlatan Doğan, TRT darbecilerden temizlendikten sonra sabaha kadar görevini sürdürdüğünü söyledi.

- "Rütbeli askerler ateş ediyordu"

Müşteki Mustafa Şahin de olay günü TRT Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında koruma güvenlik müdürü olduğunu belirtti.

Dönemin Genel Müdürü Şenol Göka ve şu anki Genel Müdür İbrahim Eren ile TRT'nin Bahçelievler'deki Arı stüdyolarında bir etkinlikte oldukları sırada uçak sesleri duyduğunu anlatan Şahin, Eren'in yanlarından ayrılarak TRT binasına geçtiğini bir müddet sonra Göka ile kendilerinin de binaya gittiklerini aktardı.

TRT'ye askerlerin geldiğini öğrendikten sonra genel müdürle birlikte ana nizamiyeye gittiklerini ifade eden Şahin, şunları anlattı:

"Nizamiyeleri askerler tutmuştu. Helikopter pistinin olduğu yerdeki kapıda asker olmadığını gördük, oradan içeri girmeye çalıştık. Yayını kesme girişiminde bulunmak istedik. Ancak askerleri görünce başka bir çözüm bulmaya çalıştık. Daha sonra vatandaşların TRT'nin önüne geldiği haberi geldi. İbrahim Eren Bey'i de alarak araçla binanın önüne geldik. Yaklaşık 15 dakika içerisinde 500 kişi olduk. İbrahim Bey telefonundan oradaki askerlere bunun bir darbe girişimi olduğunu kapıyı açmaları gerektiğini söyledi. Askerlerin bir kısmı ağlıyordu. Arkadaki rütbeli askerler ateş ediyordu. Rütbeliler namlularını bize doğrultuyordu. Öndeki askerler havaya ateş ediyordu. Şenol Bey bana, 'Ben stüdyoyu bulamıyorum bu adamlar stüdyoyu nasıl buldu?' diye sordu. Daha sonra anladık ki içeriden birkaç TRT personeli bu adamları karşılıyor, stüdyoya götürüyor. Bu anların görüntüleri de güvenlik kameralarında mevcut."

TRT çalışanı Ömer Cemal Şahin'in de müşteki olarak dinlenilmesinin ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Muhafız Alayı darbe girişimi davası

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