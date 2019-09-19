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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davada, darbecilerce alıkonulan TRT çalışanları, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbecilerce alıkonulan TRT çalışanları müşteki sıfatıyla 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Müşteki Kübra Resul, TRT Spor'da görev yaptığını, olay gecesi nöbetçi olduğunu, savaş uçaklarının alçak uçuşlarına ilişkin haberleri izlediğini, ilk başta neler olduğuna anlam veremediğini söyledi.

Daha sonra TRT Genel Müdürü'nün kuruma geldiği bilgisini aldığını, bir süre sonra görüştüğü bir editörün kendisine darbe olduğunu söylediğini aktaran Resul, "Orman yolu dediğimiz kapı kısmında askerleri gördüm. Yüzlerini hatırlamıyorum, diyaloğum olmadı onlarla. Hemen içeri girdim. Ateş sesleri gelmeye başlamıştı." dedi.

Rütbesi ve konumunu bilmediği bir askerin diğerlerine, "İtiraz eden olursa vurun, dinlemeyin" şeklinde talimat verdiğini duyduğunu bildiren Resul, bu ifadelerden sonra can güvenliğini sağlamak için TRT Spor'da "devamlılık" olarak bilinen pencereleri olmayan bölüme girdiğini ifade etti.

Halkın TRT binasına geldiği haberi üzerine bulundukları yerden çıktığını anlatan Resul, sanıklardan şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini kaydetti.

- "Bildiriyi yayımlamamak için direndi"

TRT Spor'da KJ operatörü olduğunu söyleyen müşteki Hamza Koç da darbe girişiminin ilk saatlerinde silah sesleri duyduğunu söyledi.

Bir süre sonra diğer televizyonlarda darbe girişimine ilişkin haberleri gördüğünü dile getiren Koç, "Daha sonra TRT'de darbe bildirisi yayımlandı. Bir süre sonra bu bildirinin TRT Spor'da yayımlanmasını istediler. Yayın yönetmeni, bildiriyi yayımlamamak için direndi ama bir süre sonra TRT Spor'da da bildiri yayımlandı. Ana kumandadan 'Zorluk çıkarmayın, yayımlayın' şeklide tehdit içeren ifadeler kullanıldı." diye konuştu.

Bildirinin yayımlamasının ardından askerlerin başındaki rütbelinin TRT Spor'dan ayrıldığını ancak sürgülü kapıya silahlı bir asker bıraktığını belirten Koç, vatandaşların TRT'ye gelmesiyle bulundukları yerden çıktıklarını vurguladı.

Olay tarihinde TRT Spor'da gece editörü olduğunu belirten Hamdi Emirhaliloğlu ise TRT eski spikeri Erhan Çelik'in sosyal medya hesabından yayımlandığı "Darbe oluyor" mesajını gördüğünü, bunun üzerine muhabirleri evlerine göndermek istediğini aktardı.

Bir süre sonra TRT'nin giriş kapısında askerleri görünce darbe olduğundan emin olduğunu dile getiren Emirhaliloğlu, askerlerden birinin, "Karşı çıkan olursa hiç edin" şeklinde emir verdiğini duyduğunu bildirdi.

Müşteki Dağıstan Ünal da olay tarihinde güvenlik amiri olduğunu, telsizden askeri araçların TRT binasına yaklaştığına dair anons yapıldığını, bu anonstan sonra askeri araçları gördüğü bilgisini verdi.

Askerlerin kendilerini yere yatırıp silahlarını aldıklarına değinen Ünal, sanıklardan şikayetçi oldu.

Duruşmaya ara verildi.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Muhafız Alayı Sanık

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