Muhafız Alayı darbe girişimi davası

Daha sonra TRT Genel Müdürü'nün kuruma geldiği bilgisini aldığını, bir süre sonra görüştüğü bir editörün kendisine darbe olduğunu söylediğini aktaran Resul, "Orman yolu dediğimiz kapı kısmında askerleri gördüm. Yüzlerini hatırlamıyorum, diyaloğum olmadı onlarla. Hemen içeri girdim. Ateş sesleri gelmeye başlamıştı." dedi.

Rütbesi ve konumunu bilmediği bir askerin diğerlerine, "İtiraz eden olursa vurun, dinlemeyin" şeklinde talimat verdiğini duyduğunu bildiren Resul, bu ifadelerden sonra can güvenliğini sağlamak için TRT Spor'da "devamlılık" olarak bilinen pencereleri olmayan bölüme girdiğini ifade etti.

Halkın TRT binasına geldiği haberi üzerine bulundukları yerden çıktığını anlatan Resul, sanıklardan şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini kaydetti.

- "Bildiriyi yayımlamamak için direndi"

TRT Spor'da KJ operatörü olduğunu söyleyen müşteki Hamza Koç da darbe girişiminin ilk saatlerinde silah sesleri duyduğunu söyledi.

Bir süre sonra diğer televizyonlarda darbe girişimine ilişkin haberleri gördüğünü dile getiren Koç, "Daha sonra TRT'de darbe bildirisi yayımlandı. Bir süre sonra bu bildirinin TRT Spor'da yayımlanmasını istediler. Yayın yönetmeni, bildiriyi yayımlamamak için direndi ama bir süre sonra TRT Spor'da da bildiri yayımlandı. Ana kumandadan 'Zorluk çıkarmayın, yayımlayın' şeklide tehdit içeren ifadeler kullanıldı." diye konuştu.