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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, darbecilerce alıkonulan TRT çalışanları, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbecilerce alıkonulan TRT çalışanları, müşteki sıfatıyla 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

TRT'de güvenlik görevlisi olarak çalışan müşteki Dursun Kumru, olay gecesi güvenlik şefi Yunus İdiz'in telsizden "İçeriye asker ve polis almayın" şeklinde anons geçtiğini ifade etti. Bunun üzerine kimliklerini kontrol ettikten sonra kurum personelini içeriye almaya başladıklarını anlatan Kumru, bir süre sonra bütün güvenlik personelinin, mavi kapının önünde toplanması için telsizden anons yapıldığını aktardı.

Buraya gittiğinde askerleri gördüğünü belirten Kumru, "Askerler bizi yere yatırıp, silahımızı aldılar, sonra kelepçe taktılar. Askerlerden biri 'Silahını bırakmasan vururuz' deyince silahımı vermek zorunda kaldım. Tatbikat olduğu söylendi." dedi.

Müşteki Hasan Uğur Kumak da güvenlik görevlisi olduğunu belirterek, olay gecesi TRT'yi basan askerlerce yere yatırılarak tabancasının alındığını kaydetti. Kumak, kendisine bu şekilde davranan askerlerin, ateş etme yetkilerinin olduğunu söylediklerini kaydetti.

TRT'yi darbecilerden kurtaran halkın, Türk bayrakları taşıdıklarını hatırlatan Kumak, "Halk, bize gayet iyi davrandı, bir sıkıntımızın olup olmadığını sordular. Bize karşı herhangi olumsuz bir tutum sergilenmedi." diye konuştu.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getiren müşteki Kumak, davaya katılmak istediğini söyledi.

Müşteki Harun Şahin de olay tarihinde TRT protokol bölgesinde nöbetçi güvelik görevlisi olduğunu belirtti. Telsizden asker ve polislerin TRT'ye alınmaması anonsu geçildiği esnada çok sayıda askerin TRT yerleşkesine girdiğini anlatan Şahin, "Askerler, 'Yatın yere, vururuz şakamız yok' dediler. Bizi yere yatırdılar. Ameliyatlı olduğumu bilen şefimiz, bu durumumu askerlerle paylaştı. Buna rağmen sırtıma ayaklarıyla basmaya devam ettiler." ifadesini kullandı.

Silahlarını alan ve bileklerine kelepçe takan askerlerin kendilerini bir askeri araçta alıkoyduğunu kaydeden Şahin, darbecilerin ısrarla yayın yapılan stüdyoların yerlerini öğrenmek istediklerini dile getirdi. Kendisini alıkoyan darbecilerden şikayetçi olan Şahin, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Muhafız Alayı Müşteki Sanık

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