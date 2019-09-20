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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 22:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada darbecilerce alıkonulan TRT çalışanları, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada darbecilerce alıkonulan TRT çalışanları, müşteki sıfatıyla 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Müşteki Sedat Torun, özel güvenlik görevlisi olduğunu, olay tarihinde Dış Yayınlar Daire Başkanlığında çalıştığını söyledi.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde mesai arkadaşlarından birinin İstanbul'daki köprülerin askerlerce kapatıldığına ilişkin haberlerden bahsettiğini aktaran Torun, bir süre sonra bütün güvenlik görevlilerinin mavi binanın önüne toplanmaları için telsizden anons geçildiğini kaydetti.

Söz konusu yere gittiğinde askeri araçları gördüğünü belirten Torun, "Burada askerlerle karşılaştık. Askerler bize, 'yatın' diye bağırdı. Bizi yere yatırıp, silahlarımızı aldılar, sonra kelepçelediler. Bizi askeri araçlara bindirdiler. Erlerle konuşmaya çalıştık. Erlerin hiçbir şeyden haberi yoktu. Tatbikat gibi şeylerden bahsediyorlardı. Sonra nizamiyeden vatandaşların sesi duyuluyordu. Yakınımıza mermiler düştü. Askerler destek için ana nizamiye geçti." ifadelerini kullandı.

Müşteki Kamil Altındağ da 15 Temmuz'da Arı Stüdyoları'nda görevlendirildiğini, 4 arkadaşıyla orman nizamiyesinden TRT yerleşkesine girdiği sırada askerleri gördüğünü belirtti.

Bunun üzerine görsel sanatlar binasının arkasından geçmeye çalıştıklarını ancak askerler tarafından fark edildiklerini anlatan Altındağ, askerlerin başındaki rütbelinin kendilerine TRT'nin güvenliğini sağlamak için geldiklerini söylediğini bildirdi.

Bir askerle birlikte ana nizamiyeye gittiklerini, bu sırada neler olduğuna dair sorularına cevap alamadığını dile getiren Altındağ, "15 nolu nizamiyeye gittik. Orada da Mustafa Varlık vardı. Bana 'Ağabey hayırdır' dedi. 'Bilmiyorum' diye cevap verdim. Bu sefer neler olduğunu sorduğum bir rütbeli, 'Konuşma canın yanmasın' dedi. Beni de kelepçelemek istediler ama kelepçe kalmamıştı. Sonra beni de askeri araca koydular." diye konuştu.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Altındağ, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya, 23 Eylül Pazartesi günü devam edilecek.

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