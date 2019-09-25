Muhafız Alayı darbe girişimi davası

"Bültene az bir süre kalmıştı. Stüdyonun bulunduğu yerde yayın editörü vardı. Rejiye geçtim, nöbet değişimi yapılıyordu. Tam bu esnada bir bağırışma oldu. Bir askerin elinde silahla rejiye doğru koştuğunu gördüm. Askerler, 'Yere yatın' diye bağırıyordu. Yere yattık, ellerimizi kelepçelemeye başlamışlardı. Başlarındaki Ümit Gencer, 'Buranın yetkilisi kim?' dedi. Ben de elimi kaldırdım. Beni yerden kaldırdılar. Gencer, 'Birazdan bir bildiri gelecek ben okuyacağım.' dedi.

Bu bildirinin bütün kanallarda okutulmasını istedi. Ben de buna yetkim olmadığını söyledim. Aramızda bir tartışma geçti. Silahın kurma kolunu çekti ve üzerime doğrulttu. Dışarıdan birkaç sivil geldiğini ve yayında bize yardım edeceklerini söyledi. Bildiri, Gencer'in cep telefonuna geldiğinde ana kumandayı sordular. Telefonla konuştuktan sonra bildiriyi spikerin okumasını istedi. Tijen hanıma söyledim. Çok korkmuştu, okumak istemiyordu ancak zorla birkaç kez okuttular."

Bir müddet sonra askerlerin stüdyodan çekildiklerini dile getiren Taşkın, vatandaşların içeri girdiğini ve canlı yayına geçtiklerini belirtti.